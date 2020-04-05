مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الاحد 05-04-2020

حضرت الدولةُ الى مطارِ بيروتَ اليوم ، فالحدثُ كان يستحقُ هذا الحشدَ المُراعيَ للشروطِ الصحيةِ، البلدُ كانَ في استقبالِ نصفِه الاخرِ في هذه المِحنة، النصفُ المغتربُ الذي لطالما وقفَ الى جانبِ البلدِ الامِّ في كلِّ المحن.

نجحت الحكومةُ في اليومِ الاولِ من الاختبارِ الصعبِ من لحظةِ هبوطِ الطائراتِ الى وصولِ المغتربينَ الى أماكنِ الحجرِ الصِحيِّ المنزليِّ أو الفندقي، الا انه من المبْكِرِ ربما اعطاءُ العلامةِ النهائيةِ التي بلا شكٍّ ستكونُ نتيجةَ جهدٍ متكاملٍ يتشاركُ فيه الجميع.

فعلى القادمينَ أن يَحترموا القسَمَ الضِمنيَّ بأنهم لن يكونوا سبباً بزيادةِ اَعدادِ الاصاباتِ بالفيروس وذلك بأن يُطبِّقوا ما يَعنيهم من الخُطةِ التي وضعتها الدولةُ لتكونَ الاثارُ السلبيةُ لاعادتِهم صفراً.

فارقامُ الاصاباتِ الجديدةِ التي أعلنت عنها وزارةُ الصحةِ تفاؤليةٌ محفوفةٌ بالمخاطرِ في حالِ استمرت الخروقاتُ الواسعةُ للتعبئةِ العامةِ في العديدِ من المناطق.

وفي خطوةٍ لحصرِ الخروقاتِ تبدأُ اعتباراً من الغد تطبيقِ خطةِ سيرِ الارقامِ المفردةِ والمزدوجةِ على الاليات . فماذا عن المشاة ، هل يشعرُ من يَجولونَ في الشوارعِ لسببٍ او لغيرِ سببٍ بخطورةِ الوضعِ قبلَ اَن يتحولوا أرقاماً مفردةً ومزدوجةً على لائحةِ مصابي وضحايا كورونا؟ ولْنتعِظْ مما يَجري حولَنا في العالم، ولْنَستخلصِ العِبَرَ ولو من المتهورين.

فالرئيسُ الاميركيُ وبعدَ اسابيعَ طويلةٍ من الاستهتارِ والتقليلِ من خطورةِ المرض، ها هو يحذّر: اميركا مقبلةٌ على وقتٍ سيكونُ مريعاً ربما لم نرَ قطُّ مثلَ هذه الاعدادِ من الوفَيَاتِ لا في الحربِ العالميةِ الاولى ولا الثانيةِ يقولُ دونالد ترامب ملوحاً باستعدادِه لخوضِ نوعٍ جديدٍ من الحروب. إنها حربُ الكماماتِ ومتوعداً بالانتقامِ في حالِ لم يَحصُل الاميركيونَ على حاجاتِهم منها.

اما الملكةُ اليزابيث الثانية، فتُلقي كلمةً نادرةً تتحدثُ عن احزان وفقدانِ احبةٍ وتَغيُّراتٍ هائلةٍ في الحياةِ اليوميةِ بعدما كان رئيسُ وزراءِ بريطانيا كصديقِه ترامب استهترَ بالفيروس ودعا لمناعةِ القطيع.

المصدر: قناة المنار