الوزير فهمي: في حال استمرار المخالفات سنصعد الإجراءات

قال وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي عبر تويتر ان “قرار توقيت سير الآليات بحسب أرقام لوحاتها يأتي استكمالا لقرار التعبئة العامة، ولا بد من التنبيه ان هذه التدابير هي للحد من التنقل والاكتظاظ لتجنب منع التجول بشكل تام والذي نخشى الوصول إليه في حال استمرار بعض المواطنين بعدم تحمل المسؤولية الذاتية وتجاوز التعليمات.

وعليه تأمل وزارة الداخلية والبلديات من المواطنين الكرام الالتزام الكامل بمعايير الوقاية وتفادي الاكتظاظ حفاظا على السلامة العامة.

وتؤكد انها في حال استمرار المخالفات ستكون مضطرة الى تصعيد الإجراءات وصولا الى وقف حركة السير بصورة نهائية والإقفال التام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام