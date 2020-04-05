نقل نحو 200 مهاجر من الروهينغا إلى ماليزيا على متن قارب صيد

احتجزت ماليزيا الأحد 202 شخصا يشتبه بأنهم من مسلمي الروهينغا وصلوا إليها بشكل غير قانوني على متن قارب صيد، وفق ما أعلنت السلطات، ما زاد من مخاوف مواصلة مهربي البشر عملهم رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت نائبة مدير وكالة الإنفاذ البحري الماليزية زوليندا راملي إن قارب صيد كبير نقل المهاجرين الذين يعتقد أنهم من الروهينغا إلى جزيرة لانغواكي السياحية في شمال البلاد.

وحاول الآلاف من الروهينغا الوصول إلى ماليزيا في ظل نقص فرص العمل والتعليم في بورما أو في مخيمات المهاجرين في بنغلادش المجاورة.

وأكدت زوليندا أن السلطات البحرية احتجزت المهاجرين للتحقيق معهم وستقوم بتسليمهم إلى سلطات الهجرة.

وتابعت في بيان “تحقق السلطات بشكاوى قدمها المهاجرون تفيد بأن ثلاثة أفراد القبطان واثنان من طاقمها – هم مشغلون لشبكة تهريب للبشر”.

وفر الثلاثة على ما يبدو في البحر بعدما أوصلوا القارب إلى المياه الماليزية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية