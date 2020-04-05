وفاة السوري بسام الحلاق متأثرا بحروقه ومحافظ البقاع بحث تأمين المساعدة لعائلته

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن السوري بسام الحلاق الذي أضرم النار بنفسه في بلدة تعلبايا، توفي متأثرا بالحروق التي أصيب بها والتي أفادت المعاينة لها في مستشفى البقاع أنها من الدرجة الثالثة.

وقد تابع محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، هذه القضية، وذلك مع كل من قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، ورئيس بلدية تعلبايا المهندس جورج صوان ومنسقة وزارة الداخلية والبلديات لشؤون النازحين السوريين في البقاع منال رمضان ومنظمة الـ UNHCR، لمتابعة حالة عائلة الحلاق الاجتماعية، ومحاولة تأمين المساعدة لها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام