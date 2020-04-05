الحاج حسن يبحث مع حواط غدا أوضاع شركتي الخلوي والرواتب والانترنت

يلتقي رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية الدكتور حسين الحاج حسن، غدا، وزير الاتصالات المهندس طلال حواط، في مكتبه في الوزارة، للبحث في أوضاع شركتي الخلوي “خصوصا بعدما وصل الوضع إلى توقف إحدى الشركتين عن دفع رواتب الموظفين، والتأكيد على ضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات في لبنان، في ظل اعلان التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا، فضلا عن عدد آخر من القضايا العالقة وأهمها استعادة الدولة لادارة وتشغيل القطاع ضمن خطة استراتيجية شاملة لقطاع الاتصالات في لبنان”، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للحاج حسن.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام