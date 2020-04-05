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April 5 2020 - 17:48

السفارة اللبنانية في باريس تعلن مساعدة مالية للطلاب

منذ 27 mins 5 April، 2020
السفارة اللبناينة في فرنسا
لبنان

أعلنت السفارة اللبنانية في باريس في بيان اليوم “إنشاء آلية مساعدة مالية لدعم الطلاب اللبنانيين الذين يعانون أوضاعا متعثرة، بمبادرة من سفارة لبنان لدى فرنسا وبرعاية غرفة التجارة الفرنسية – اللبنانية. على أن يتم منح هذه المساعدات المالية على أساس المعايير الاجتماعية الخاصة بالطلاب الذين يواجهون صعوبات مادية في متابعة تعليمهم العالي في فرنسا”.

وقالت “شاركنا الكثير منكم الصعوبات المالية التي تواجهونها في ظل الأوضاع الراهنة، ونواصل جهودنا في سبيل خدمتكم”.

وأضافت “إذا كنتم ترغبون بالاستفادة من هذه المساعدة، يرجى إرسال طلباتكم عبر البريد الإلكتروني على عنوان aide.etudiants.lb@gmail.com ، على أن يرفق الطلب بالسيرة الذاتية، ورسالة تعرضون فيها مشروعكم المهني وحالتكم الاجتماعية أي وضع الوالدين والدخل والنفقات المتوجبة والاستفادة من منح أو إعانات أخرى مثل APL، بالإضافة إلى المستندات الثبوتية الرسمية كصورة عن بطاقة الطالب وإيصال الإيجار وكشف الحساب المصرفي منذ 01/01/2020”.

ولفتت إلى أن “لجنة ستتولى درس الملفات الكاملة، مؤلفة من ممثلين للسفارة اللبنانية والقنصلية اللبنانية العامة في مرسيليا وغرفة التجارة الفرنسية – اللبنانية ومجموعة من الطلاب والمحامين”.

وتابعت السفارة في بيانها “أبصرت هذه المبادرة النور بفضل سخاء مواطنين لبنانيين نتوجه إليهم للمناسبة بجزيل الشكر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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