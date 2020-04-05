الصحة الايرانية: وفاة 151 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية بفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية كيانوش جهانبور أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الأحد 58 الفا و226 شخصا، وبوفاة 151 شخصاً آخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 3603. واضاف جهانبور، في تصريحه الصحفي، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2483 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 58 الفا و 226 حالة لغاية الان .

وصرح جهانبور، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 22 الفا و11 شخصا لغاية الان. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني إن 4057 من المصابين بهذا الفيروس في حالة حرجة .

المصدر: ارنا