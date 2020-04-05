إسبانيا.. انخفاض ملموس لليوم الرابع على التوالي في حصيلة ضحايا كورونا

في انخفاض ملموس لليوم الرابع على التوالي في حصيلة الضحايا اليومية، سجلت السلطات الإسبانية أقل من 700 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الإسبانية الأحد أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا انخفضت منذ أمس بتسجيل 674 حالة جديدة، وذلك بعد تسجيل 950 و932 و809 وفيات في الأيام الثلاثة الماضية، حسب الترتيب. وارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في إسبانيا خلال آخر 24 ساعة من 124736 إلى 130769 حالة. وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في إسبانيا أكثر من 38 ألف شخص، فيما لا يزال أكثر من 58 ألف مريض في المستشفيات، 6.8 ألف منهم في أقسام العناية المركزة.

وسجلت 37.5 ألف إصابة و4.9 ألف وفاة في العاصمة مدريد، ويليها إقليم كتالونيا (أكثر من 26 ألف إصابة و2.6 ألف وفاة). وتعد إسبانيا حاليا ثاني أكبر بؤرة للفيروس في العالم من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، وتحتل المرتبة الثانية بعد إيطاليا في قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات. ومن المتوقع أن تمدد الحكومة الإسبانية لأسبوعين إضافيين حالة التعبئة العامة التي تنقضي مدة سريانها في 11 نيسان/ أبريل.

المصدر: روسيا اليوم