الصحة السورية: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 19

أعلنت وزارة الصحة السورية الأحد تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 19 إصابة. وقالت الوزارة في بيان لها إنه “تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 19 شفيت منهم حالتان وتوفيت حالتان”. وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء حالتين من الحالات المسجلة في البلاد بعد إعلانها في وقت سابق وفاة حالتين بالفيروس. وأعلنت الوزارة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل أول إصابة بالفيروس المستجد في الـ 22 من الشهر الماضي لشخص قادم من خارج البلاد.

المصدر: سانا