الرئيس روحاني : استئناف بعض الأشغال مطلع الأسبوع القادم

أكد الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني أنه “سيتم السبت القادم استئناف بعض الأشغال والمكاسب والأعمال في محافظات البلاد، وبعدها بأسبوع ستستأنف هذه المشاغل في محافظة طهران”. وفي حديث له الأحد في اجتماع المركز الوطني لمكافحة فيروس كورونا، أوضح روحاني أن “استئناف هذه المشاغل والأعمال لا يشكل مخاطرة فيما يخص الاجراءات المتخذة ضد انتشار كورونا، وستلتزم هذه المشاغل بالتعليمات الصادرة من وزارة الصحة”.

وشدد روحاني على أن عودة بعض المشاغل والأعمال والنشاطات الاقتصادية لا يعني نسيان التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي ، فعلى كل فرد أن يلتزم البقاء في بيته ما دامت ليست هناك ضرورة للخروج”. وفيما يتعلق بدوائر الدولة، أعلن روحاني أن “هذه الدوائر ستستأنف عملها ابتداء من الاسبوع القادم بحضور ثلثي الكادر، على أن يتمتع الثلث الباقي بإجازة وبالتناوب، ويكون الدوام من الساعة الثامنة صباحا الى الثانية بعد الظهر”. وأشاد رئيس الجمهورية بقطاع النقل في البلاد، مشيراً الى أن “البضائع التي كان ينبغي أن تنقل من الموانئ الى المصانع أو الى المراكز الاستهلاكية”، تم نقلها بفضل الحركة الدؤوبة لوسائل النقل كالطائرات والقطارات والشاحنات.

واشار روحاني الى أنه “من غير المعروف حتى الآن طريقة عمل وانتشار فيروس كورونا “، وأن الاخصائيين لم يحددوا كيف سيكون الوضع بعد شهر أو شهرين ، وبالتالي لا بد من الانتظار والترقب مع الالتزام بالتعاليم الصحية.