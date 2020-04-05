ولايتي: المقاومة ستواصل طريقها بقوة حتى تطبيق المبادئ

أكد مستشار الإمام السيد علي الخامنئي في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، أن المقاومة “ستستمر في الطريق الذي أسس له المجاهدون في صفوفها مثل الشهيد قاسم سليماني، بقوة حتى تحقيق الأهداف والمبادئ”. وهنأ هنية ولايتي بمناسبة حلول العام الايراني الجديد، وأبدى تضامنه مع الشعب الايراني في مكافحة كورونا، كما أعرب عن سروره لشفاء وتحسن حالة ولايتي الصحية.

كما توجه هنية “بالشكر والتقدير من مواقف الجمهورية الاسلامية سيما قائد الثورة الاسلامية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد”، قائلا “آمل أن نشهد تحرير فلسطين في أقرب وقت ممكن وأن نصلي معا في القدس الشريف”.

بدوره، شكر ولايتي هنية، قائلاً “آمل أن يتم القضاء على فيروس كورونا جذرياً بأسرع وقت ممكن وتنحل المشاكل التي سببها للمسلمين والمجتمع الإسلامي وكافة الدول، وأتمنى النصر والسلامة للشعب الفلسطيني الشريف والمضطهد”. وأعرب مستشار الإمام الخامنئي عن الشكره والقديره للجهود التي تبذلها المقاومة بكافة مجموعاتها بما فيها حماس من أجل تحقيق مبادئ الشعب الفلسطيني وتحرير القدس، مضيفاً أن “القدس وفلسطين هي كانت ولا زالت ملكاً للعالم الاسلامي”.

المصدر: مهر