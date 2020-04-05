بسبب نقص كبير… أطباء أمريكيون يستبدلون ثوبهم الجراحي بأكياس القمامة

تحدث كبير الأطباء في مركز جامعة نيويورك الطبي، واين رايلي، عن نقص في معدات الحماية الشخصية للأطباء الذين يعملون مع المصابين بفيروس كورونا.

ووفقًا لرايلي، سيتعين على الأطباء قريبًا استبدال الملابس الجراحية بأكياس القمامة ومعاطف المطر. وقال الطبيب، إن “مخزون معدات الوقاية الشخصية في مركزه ستكفي ليوم ونصف فقط”، بحسب ما نقلته قناة “سي إن إن”.

وأوضح رايلي، أن الأطباء ليس لديهم الوقت لانتظار تعويض نقص المعدات من احتياطيات الدولة. وأضاف رايلي: “لذلك علينا أن نكون مبدعين”.

وأعلن عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، يوم الاثنين الماضي، أن الإمدادات الطبية في المدينة ستكفي لمدة أسبوع فقط.

وتشهد الولايات المتحدة المعدل الأعلى للإصابات بالفيروس الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية جائحة الشهر الماضي، حيث تجاوز عدد الإصابات مائتي ألف، والوفيات ما لا يقل عن 1400.

المصدر: سبوتنيك