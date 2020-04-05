وزير الصناعة الايراني: انتاج الكمامات في البلاد سيصل الى 4 ملايين يومياً

أعلن وزير الصناعة الايراني رضا رحماني أن انتاج الكمامات في البلاد سيرتفع الى 4 ملايين يومياً. وقال رحماني في تصريح له مساء السبت، إنه “مع تفشي فيروس كورونا وعد زملاؤنا برفع انتاج الكمامات في البلاد الى 4 ملايين نهاية الشهر (الايراني) الجاري (ينتهي في 19 نيسان/ ابريل) وبداية الشهر القادم”. وأشار وزير الصناعة الى أن “الشركات الصناعية والمنجمية الكبرى دخلت الساحة لانتاج السلع الصحية المتعلقة بالوقاية ومكافحة فيروس كورونا”، وقال، ان هذه الشركات خصصت 136 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان حسب السعر الرسمي) لتوفير السلع اللازمة في هذا المجال.

وأوضح أنه قبل انتشار فيروس كورونا كانت طاقة انتاج البلاد من الكمامات تبلغ 700 الف وحجم الانتاج 300 الف، إلا أنه وبعد تفشي الفيروس جعلنا الوحدات الانتاجية تعمل 3 نوبات عمل على مدار الساعة. وصرّح رحماني أن انتاج مواد التنظيف والغسيل ارتفع خلال الشهر والنصف الأخير الى 8 اضعاف، كما ارتفع انتاج الكحول الطبي 20 ضعفاً. ولفت الى أن انتاج القفازات بلغ أكثر من الضعفين، إذ كان الانتاج مليونين قبل تفشي فيروس كورونا، إلا أنه يبلغ الآن 4.5 مليون يومياً. وأوضح أن شركة ايميدرو قامت بتوفير وتسليم 10 ملايين كمامة لوزارة الصحة كما تم استيراد نحو 20 مليوناً منها لغاية الآن.

المصدر: ارنا