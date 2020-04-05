ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 1890

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز-غاتيل الأحد، وفات 19 شخصا بفيروس كورونا المستجد في في البلاد خلال اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 79 حالة. وقال هوغو لوبيز-غاتيل، خلال مؤتمر صحفي “إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب مضاعفات هذا المرض وصل إلى 79 ، وتعقيد الوضع بسبب وجود أمراض مزمنة أو تقدم السن”. وأشار نائب الوزير إلى أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 1890، مؤكدا تعافي 633 حالة في البلاد من هذا الفيروس.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة في المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة. وطلبت السلطات المكسيكية من السكان البقاء في منازلهم على أساس طوعي كجزء من إجراء الأربعة أسابيع.

المصدر: سبوتنيك