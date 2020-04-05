عدد الإصابات بالكورونا حول العالم يتجاوز مليون ومئتي ألف حالة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2020 - 04:50

عدد الإصابات بالكورونا حول العالم يتجاوز مليون ومئتي ألف حالة

منذ 20 mins 5 April، 2020
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