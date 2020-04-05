عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز 8 آلاف والإصابات أكثر من 300 ألف

تجاوز عدد الوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم السبت، حاجز 8 آلاف حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات نقطة 300 ألف.

وسجلت في الولايات المتحدة، حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة مساء اليوم السبت، 8137 وفاة جراء عدوى فيروس كورونا “COVID-19″، بارتفاع وصل حاليا 733 حالة جديدة مقارنة مع أمس الجمعة.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس حتى الآن 300028 حالة، ما يعادل أكبر من ربع الحالات المسجلة في العالم كله، بعد ارتفاع حاد لعدد المصابين في البلاد بواقع 22867.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات والثالثة من حيث حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

ويتعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء “يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون”، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.

المصدر: وكالات