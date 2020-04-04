حاكم نيويورك: تسجيل 630 حالة وفاة جديدة بكورونا والمجموع العام يرتفع إلى 3565

أعلن حاكم نيويورك، السبت، عن تسجيل 630 حالة وفاة جديدة في الولاية جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات جراء العدوى من 2935 إلى 3565.

وقال حاكم الولاية أندرو كومو إن 85 ألف شخص قد تطوعوا لمساعدة نيويورك في مكافحة الفيروس التاجي، وإن 22 ألف متطوع منهم من خارج الولاية.

وحذر الحاكم من أن الولاية لا تزال على بعد أيام من ذروة تفشي كورونا، لكنه خمن أن تكون “في نطاق سبعة أيام”، وقال إن نيويورك ليست مستعدة بعد لهذه النقطة.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم السبت، وفق ما أورد موقع جونز هوبكينز، إلى 278568، بينما تم تسجيل 7163 حالة وفاة.

المصدر: وكالات