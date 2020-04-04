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April 4 2020 - 20:58

نسبة التزام عالية بقرار التعبئة العامة في مدينة صور

منذ 1 ساعة 4 April، 2020
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لبنان

واصل عناصر الجيش والقوى الأمنية وشرطة مدينة صور، متابعة تنفيذ قرارات التعبئة العامة في المدينة، عبر مراقبة الالتزام بقرارات الإقفال وباجراءات السلامة العامة في المحلات والمؤسسات المستثناة من الإقفال، وتسيير آليات تدعو عبر مكبرات الصوت إلى البقاء في المنازل وعدم التجمع تحت طائلة المسؤولية.

وجدد رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، تحذيره لأبناء المدينة من الخروج من المنازل، مشددا عليهم التقيد بإرشادات وزارة الصحة العامة.

وأفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام” في صور، أن نسبة الالتزام داخل المدينة بلغت حوالي 90 في المئة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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