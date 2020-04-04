140 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2179

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 140 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا “COVID-19″، في تراجع لوتيرة الارتفاع اليومي لعدد الحالات لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ140 حالة، مبينة أن 2 منها من خارج البلاد و138 لمخالطين مع المصابين الذين تم رصدهم سابقا.

ويشير الرقم الجديد إلى تراجع معين في وتيرة الارتفاع اليومي للإصابات بالفيروس في السعودية لليوم الثاني على التوالي، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 31 مارس 110 حالات، وفي 1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154.

وذكرت الوزارة أن العدد العام للإصابات في البلاد بلغ بالتالي 2179 حالة بعد أن كان أمس الجمعة على مستوى 2039 مصابا.

كما أفادت الوزارة بتسجيل 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، في جدة ومكة والمدينة، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين المسجلين جراء الفيروس إلى 29 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن الجهات الطبية المعنية سجلت 69 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى نقطة 420 شخصا.

المصدر: وكالات