13 وفاة بسبب كورونا في دار لرعاية المسنين في اسكتلندا

توفي 13 شخصا جرى الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا في دار لرعاية المسنين في اسكتلندا، حسبما أفادت صحيفة Scottish Sun، اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر لها، إلى أن 13 شخصا توفوا خلال سبعة أيام في دار Burlington Care Home للمسنين، الواقعة في مدينة غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، موضحة أن دار الرعاية تتسع لـ 90 شخصا.

وبحسب Scottish Sun، فإن جميع المتوفين كانوا يعانون من أمراض أخرى، إضافة إلى إصابتهم بمرض “كوفيد-19”.

وكشف ممثل شركة تدير دار الرعاية أن اثنين من موظفي Burlington Care Home أصيبا بفيروس كورونا ويتلقيان العلاج، مؤكدا أن طاقم دار الرعاية يتخذ الإجراءات الضرورية لتأمين سائر نزلائها.

وبحسب وزارة الصحة البريطانية فقد بلغ عدد المتوفين بين المصابين بـ “كوفيد-19” في أراضي المملكة المتحدة 3605 حالات، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 38 ألفا و168 حالة.

المصدر: وكالات