مليون دولار يوميا خسائر مؤسسة ترامب بسبب كورونا

كشفت صحيفة “​وول ستريت جورنال​” أنه “مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى في صناعة ​الفنادق​، يبدو أن فنادق ومنتجعات مؤسسة ترامب تضررت بشدة من تفشي وباء ​كورونا​”، مشيرة الى أن “الوباء يكلف ممتلكات مؤسسة ترامب أكثر من مليون ​دولار​ من العائدات المفقودة في اليوم”.

ونقلت الصحيفة عن موظف في الفندق، اشارته الى أنه “في يوم واحد خلال شهر آذار الماضي، كان ​فندق ترامب​ الدولي الرائد في مؤسسة ترامب في ​واشنطن​ لديه 11 ضيفًا فقط يقيمون في منشأة بها 263 غرفة”، لافتة الى أنه “كان للخسائر أيضًا تأثير خطير على مئات ​العمال​ عبر ممتلكات منظمة ترامب، حيث تم تسريح أو إبعاد أكثر من 500 موظف في عقارات في ​نيويورك​ وواشنطن ولاس فيغاس و​فلوريدا​”.

المصدر: اليوم السابع