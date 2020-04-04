مليون دولار يوميا خسائر مؤسسة ترامب بسبب كورونا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه “مثل عدد لا يحصى من الشركات الأخرى في صناعة الفنادق، يبدو أن فنادق ومنتجعات مؤسسة ترامب تضررت بشدة من تفشي وباء كورونا”، مشيرة الى أن “الوباء يكلف ممتلكات مؤسسة ترامب أكثر من مليون دولار من العائدات المفقودة في اليوم”.
ونقلت الصحيفة عن موظف في الفندق، اشارته الى أنه “في يوم واحد خلال شهر آذار الماضي، كان فندق ترامب الدولي الرائد في مؤسسة ترامب في واشنطن لديه 11 ضيفًا فقط يقيمون في منشأة بها 263 غرفة”، لافتة الى أنه “كان للخسائر أيضًا تأثير خطير على مئات العمال عبر ممتلكات منظمة ترامب، حيث تم تسريح أو إبعاد أكثر من 500 موظف في عقارات في نيويورك وواشنطن ولاس فيغاس وفلوريدا”.
المصدر: اليوم السابع