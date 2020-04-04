نصائح لإدارة أموالك في زمن كورونا

أفقر فيروس كورونا الناس وعطل حياتهم لآجل غير مسمى، الأمر الذي أدى إلى انكماش اقتصادي عالمي وفاقة شخصية، إذ خسر عدد كبير من الأشخاص وظائفهم نظرا للضيق الاقتصادي وفقدوا مدخراتهم.

وحث خبراء الصحة والحكومات في جميع أنحاء العالم على توخي الحذر في الفترة المقبلة، مما دفع الناس كافة إلى تخزين المواد الغذائية والمنتجات الأساسية وتحديد أولوياتهم في حال طالت فترة الحجر المنزلي ومنع التجول.

وعرض موقع “CNBC” نصائح فعالة لإدارة أموالك لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر، إلى أن تنتهي أزمة كورونا ومضاعفاتها، وهي:

-1 تجنب الاستثمار في مشاريع جديدة، ولا تستمع إلى مقولة “الآن هو الوقت المناسب للشراء”، فالسوق تواجه تخبطات اقتصادية كثيرة، وقد يؤثر ذلك سلبا على استثمارك، إذ إن الربح غير مضمون الآن.

2- احتفظ بأموالك في مكان “أكثر أمانا” مثل الحساب المصرفي، أو الخزائن المعدنية المحكمة الإقفال، إذ أن ذلك يساعدك في التوفير.

3- اقتصد في صرف أموالك ووفر منها لحالات الطوارئ الصحية. ففي حين تعجز معظم الدول عن تغطية كلفة الطبابة والاستشفاء لعدد كبير من الناس الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا، يستحسن الحد من نسبة نفقاتك لتتمكن من توفير مبلغ معين للحالات الطارئة.

ومع ذلك يمكنك ترتيب أولوياتك بحسب الأهميّة والتوقف عن ممارسة النشاطات في أسفل القائمة لبضعة أسابيع أو أشهر، بما في ذلك الاشتراكات في النوادي الرياضية، أو رحلات السفر، وغيرها.

4- ساعد الآخرين. إذا كنت قادرا على مساعدة عائلتك، وأصدقائك، ومجتمعك، فلا تمتنع عن ذلك، إذ إن العالم بأجمعه يحتاج إلى مساعدة ولو بسيطة. وإذا لم تكن قادرا على تقديم المساعدات المالية، فيمكنك تقديم المساعدات المعنوية مثلا أو التطوّع في حملة مخصصة لذلك.

5- والأهم من كل ذلك، هو الحرص على غسل اليدين كلما لمست أوراقك النقدية أو تفقدتها وداعبتها وأعدت عدّها، وإياك أن تعمد لتقبيلها لآنها مكتظة بالجراثيم والميكروبات، وقد يكون منها فيروس كورونا.

الالتزام بالإرشادات الصحية العامة عند دخولك الحمامات العامة (التواليتات) وعدم لمس الأسطح والمعدات والأقفال وكل ما تقع عليه اليد.

المصدر: cnbc