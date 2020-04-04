النائب حسن فضل الله: ندعو الحكومة بجميع مكوناتها إلى التصدي لمثل هذا الخرق للسيادة الوطنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2020 - 16:16

النائب حسن فضل الله: ندعو الحكومة بجميع مكوناتها إلى التصدي لمثل هذا الخرق للسيادة الوطنية

منذ 43 mins 4 April، 2020
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