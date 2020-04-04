النائب حسن فضل الله: السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين وتبلغهم باسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 4 2020 - 16:14

النائب حسن فضل الله: السفيرة الاميركية في بيروت تجول على بعض المسؤولين الرسميين وتبلغهم باسم مرشح الولايات المتحدة لأحد نواب حاكم مصرف لبنان

منذ 44 mins 4 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة