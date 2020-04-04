تشديد التدابير الصحية في بعلبك

اتخذت بلدية بعلبك المزيد من الإجراءات الاحترازية عند مدخل المدينة الجنوبي، لمواجهة فيروس “كورونا” وتنفيذا للتدابير التي تقتضيها التعبئة العامة، كما طلبت من المؤسسات المستثناة من قرار الإقفال مراعاة الشروط الصحية وعدم السماح بالإزدحام داخلها وأمامها.

وقد أقام الفريق الصحي والشرطة البلدية، بالتعاون مع الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية، حاجزا للتأكد من حرارة الركاب ومن التزامهم مقررات مجلس الوزراء والمحافظ والمجلس البلدي.

وأكد رئيس البلدية فؤاد بلوق أن “الهدف من الحاجز الصحي هو التوعية وأخذ حرارة القادمين من خارج المنطقة باتجاه المدينة، فبعلبك ترحب بجميع الضيوف والزوار، ولكننا نمر بمرحلة صحية حساسة ودقيقة للغاية، تتطلب من الجميع الإلتزام بمقررات مجلس الوزراء ووزارة الصحة العامة ووحدة إدارة مخاطر الكوارث، لأنها تصب في إطار حماية الناس والمجتمع من وباء كورونا المستجد، ونشدد بالمناسبة على أهمية الحجر المنزلي الإختياري، حتى لا نصل إلى مرحلة الحجر الإلزامي في حال تفشي الوباء لا سمح الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام