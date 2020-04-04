باسيل: عودة المنتشرين لا يجب ان تتحول الى قنبلة موقوتة بوجه المقيمين بخصوص كورونا

قال رئيس “التيار الوطني الحر” في لبنان النائب جبران باسيل إن “الدولة وكل الجهات المساعدة تتجه في اتجاه الناس عبر فحوص مجانية خصوصا بالنسبة الى الفئات المعدومة ماديا”.

ونبه باسيل السبت من أن “عودة المنتشرين لا يجب ان تتحول الى قنبلة موقوتة في وجه المقيمين بخصوص وباء كورونا”، واضاف “لا يمكنهم العودة جميعهم، هذه العودة يجب ان تحصل بحسب الاولوية للمحتاج وليس للغني وللذي لديه واسطة”، وتابع “مسؤولية الدولة ان تعربهم، لا يجب ان يخرج أحد من مطار بيروت دون أن يخضع لفحص الـPCR”.

وحمل باسيل المسؤولية أيضا الى شركة “الميدل ايست”، وقال “المناسبة ليست لتعويض الشركة خسائرها من جراء توقفها عن العمل وأطلب إجراء تدقيق مالي لتبيان الحقيقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام