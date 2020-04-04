الصحة الفلسطينية: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا في الضفة المحتلة

أعلن مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية برام الله المحتلة كمال الشخرة السبت عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة المحتلة، ثلاثة منهم من المخالطين، وثمانية الباقين من العمال في مناطق الخليل وحلحول وطولكم والقدس وضواحيها، ليرتفع عدد الإصابات إلى 205 حالات.

وقال الشخرة إن “جميع هذه الإصابات لعمال يعملون في مصنع للدجاج في منطقة اللد بالداخل المحتل، وهو مصنع يتبع للمصنع الذي ظهرت فيه الإصابات بالمنطقة الصناعية في مستوطنة عطروت شرق القدس المحتلة”، وتابع ان “الوزارة تبحث الآن خريطة انتقال الفايروس في هذه المصانع لمعرفة الروابط بينها، وإذا ما كان الفايروس من المنتج أو من القائمين على المصنع من العائدين من سفر”.

المصدر: فلسطين اليوم