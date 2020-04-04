هنية اتصل بالنخالة وقادة الفصائل للبحث بمواجهة كورونا

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية السبت اتصالا هاتفيا بالامين العام لحركة “الجهاد الاسلامي” زياد النخالة، وجرى البحث في تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المترتبة على فيروس كورونا وانتشاره.

اتصال هنية بالامين العام لحركة الجهاد الاسلامي يأتي ضمن سلسلة اتصالات مع عدد من قادة القوى والفصائل الفلسطينية، وذلك في إطار مشاورات يجريها لبحث مواجهة كورونا.

كما اتصل هنية بالأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العام للجبهة الديموقراطية فهد سليمان ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية القيادة العامة أبو جهاد طلال ناجي.

وبحث هنية مع القادة الفلسطينيين العديد من النقاط المهمة، وخاصة أوضاع أهلنا وشعبنا الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، ومتابعة أوضاعهم وظروفهم المعيشية في ظل تفشي هذا الوباء.

ووضع هنية قادة القوى الفلسطينية في صورة الاتصالات التي قام بها مع العديد من رؤساء وزعماء ومسؤولي الدول، وكذلك الاتصال مع الأمم المتحدة، مستعرضًا الجهود المبذولة لمواجهة “كورونا”، وما تم إنجازه من خطوات أو تحقيقه لأبناء الشعب الفلسطيني.

المصدر: فلسطين اليوم