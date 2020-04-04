السعودية: سياستنا تقضي العمل على توازن أسواق النفط بناء لرغبة ترامب

قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان السبت إن “سياسة المملكة البترولية تقضي بالعمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.

الموقف السعودي جاء بعد تهديد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في قوت سابق للسعودية بامكانية اتخاذ اجراء بحق نفطها “اذا تعاملت الرياض مع واشنطن بشكل غير نزيه”.

وأضاف الوزير أن “السعودية بذلت جهودا كبيرة مع دول أوبك+ للحد من وجود فائض في السوق البترولية ناتج عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي.

وقال الوزير إن “السعودية لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق البترولية، وهي دعت إلى اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعيها الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي، وتقديرا لرغبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحثا عن توازن السوق”.

المصدر: روسيا اليوم