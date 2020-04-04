العلماء يعثرون على فيروس كورونا في القطط في ووهان

اكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة 15٪ من القطط المشردة وفي المأوى في ووهان بفيروس كورونا، حسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية bioRxiv يوم أمس.

اختبر المتخصصون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد تفشي الفيروس التاجي و39 قبل تفشي المرض. واتضح أنه قبل انتشار الفيروس، لم تكن الحيوانات مصابة، ولكن بعد التفشي، أصيبت 15 من أصل 102 قطة.

في 27 مارس أذار، تم تسجيل أول حالة لانتقال الفيروس التاجي SARS-CoV-2 من رجل إلى قط في بلجيكا.

في الوقت نفسه، وجد علماء الأحياء الصينيون أن القطط لا تمرض فقط بCOVID-19، ولكنها عندما تصاب بالعدوى تموت بنسبة 100٪ من الحالات.

المصدر: سبوتنيك