دراسة تكشف فوائد الابتعاد عن المنبه خلال فترة الحجر المنزلي

أكد رئيس مركز طب النوم في جامعة موسكو الحكومية الكسندر كالينكين أن فترة الحجر المنزلي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأرق ويحتاجون لتحسين نومهم.

وقال كالينكين: “أنصح بعدم استخدام المنبه خاصة في الوضع الحالي، لأن الشخص لا يحتاج إلى الاستيقاظ باكرا للذهاب إلى العمل أو قضاء أمور مستعجلة”.

وأشار كالينكين إلى ضرروة الاستيقاظ من النوم بشكل طبيعي، والابتعاد عن استخدام المنبه، الذي قد يؤدي إلى اضطرابات النوم أو الأرق والتي يصاحبها الإصابة بأمراض مزمنة كضغط الدم.

وأضاف الطبيب: “عدد ساعات النوم يساعد على تحسين المناعة ضد الإصابة بالفيرسات”.

وتابع بقوله: “لا أستطيع القول أن هذا ينطبق على فيروس كورونا، بسبب سرعة انتشاره والإصابة به تتم عن طريق العدوى من أشخاص آخرين. ولكن ينطبق على فيروسات أخرى والتي تتسبب بأمراض في الجهاز التنفسي”.

واختتم كالينكين قائلا: “ينخفض خطر الإصابة بالفيروسات لدى الشخص الذي ينام لأكثر من سبع ساعات، مقارنة مع أولئك الذين ينامون أقل من خمس ساعات بنسبة 250٪”.

المصدر: سبوتنيك