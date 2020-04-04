تعقيم محطات مترو الأنفاق في موسكو بالهواء الحار

قامت إدارة مترو الأنفاق في موسكو بتوسيع سبل التنظيف والتعقيم المستخدمة.

وصار موظفو مترو الأنفاق بدءا من يوم 2 أبريل الجاري يعقمون منطقة الركاب في مترو الأنفاق باستخدام مولدات الهواء الحار الذي تضاف إليه المواد المنظفة والمطهرة.

وتجري عملية التعقيم ليلا ونهارا حيث يعتبر هذا الأسلوب فعالا جدا لأنه يسمح بمعالجة مساحات كبيرة. أما البخار الحار فلديه تأثير مضاد للفيروسات والجراثيم التي تموت عند بلوغ درجة الحرارة 60 درجة مئوية فوق الصفر.

ويستطيع مولد واحد خلال ساعة واحدة لعمله معالجة 2.5 ألف متر مربع من المساحة في مترو الأنفاق.

وعلاوة على ذلك فإن ما يزيد عن ألفي موظف يقومون كل يوم بتنظيف وتعقيم محطات مترو الأنفاق وأرصفة القطارات وغيرها من عناصر البنية التحتية التي يتفاعل معها الركاب مثل مقابض الأبواب والمصاعد وآلات بيع التذاكر والدرابزون والحواجز الدوارة وغيرها.

وتتخذ إدارة مترو الأنفاق إجراءات غير مسبوقة رامية إلى الحيلولة دون انتشار الفيروسات. لذلك كان مترو الأنفاق في موسكو ولا يزال من أكثر وسائل النقل أمانا.

المصدر: روسيا اليوم