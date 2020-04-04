الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات #كورونا بـ 1094 حالة خلال يوم واحد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2020 - 01:40

الولايات المتحدة تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات #كورونا بـ 1094 حالة خلال يوم واحد

منذ 23 mins 4 April، 2020
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