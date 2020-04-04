نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: هيئة الغذاء والدواء تسرّع من اختباراتها لإيجاد لقاح لكورونا وخصصنا 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2020 - 01:40

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس: هيئة الغذاء والدواء تسرّع من اختباراتها لإيجاد لقاح لكورونا وخصصنا 1.5 مليار دولار لمساعدة الشركات الصغيرة

منذ 26 mins 4 April، 2020
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