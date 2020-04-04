الرئيس الأميركي دونالد ترامب: مركز الحماية من الأمراض سيتخذ تدابير جديدة للحد من انتشار الفيروس المستجد وينصح باستخدام غطاء للوجه أو كمامات غير طبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2020 - 01:40

الرئيس الأميركي دونالد ترامب: مركز الحماية من الأمراض سيتخذ تدابير جديدة للحد من انتشار الفيروس المستجد وينصح باستخدام غطاء للوجه أو كمامات غير طبية

منذ 31 mins 4 April، 2020
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