الرئيس الأميركي دونالد ترامب: مركز الحماية من الأمراض سيتخذ تدابير جديدة للحد من انتشار الفيروس المستجد وينصح باستخدام غطاء للوجه أو كمامات غير طبية – موقع قناة المنار – لبنان
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الرئيس الأميركي دونالد ترامب: مركز الحماية من الأمراض سيتخذ تدابير جديدة للحد من انتشار الفيروس المستجد وينصح باستخدام غطاء للوجه أو كمامات غير طبية
منذ 31 mins
4 April، 2020
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