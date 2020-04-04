رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي يعلن تقديم برنامجه الحكومي للبرلمان السبت ويطلب جلسة للتصويت على منح الثقة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2020 - 00:10

رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي يعلن تقديم برنامجه الحكومي للبرلمان السبت ويطلب جلسة للتصويت على منح الثقة

منذ 25 mins 3 April، 2020
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