بلديات البقاع الغربي بدأت تحضيرات استباقية قبل عودة المغتربين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 4 2020 - 00:08

بلديات البقاع الغربي بدأت تحضيرات استباقية قبل عودة المغتربين

منذ 1 ساعة 3 April، 2020
مقدمة نشرة اخبار
لبنان

بدأت بلديات عدد من القرى في البقاع الغربي التحضيرات الاستباقية لما قبل قدوم المغتربين اللبنانيين عبر سلسلة خطوات اجرائية تواكب دخول المغترب الى محيطه العائلي عبر تطبيق ارشادات ذاتية وموضوعية ملزمة وذلك لمنع حصول اي خروقات في حال وجود مصابين او بالحد الادنى مشتبه باصابتهم بفيروس كوروا .
وفي السياق عينه اعلنت بلدية مشغرة عن حاجتها لمتطوعين من الإختصاصات التالية: ممرض – مراقب صحي – طلاب التمريض وطلاب الصحة من الذكور والإناث للعمل كمتطوعين للاستفادة من الخبرات واصحاب الاختصاص ورفع مستوى الجهوزية لمواكبة اي طارئ.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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