بلديات البقاع الغربي بدأت تحضيرات استباقية قبل عودة المغتربين

بدأت بلديات عدد من القرى في البقاع الغربي التحضيرات الاستباقية لما قبل قدوم المغتربين اللبنانيين عبر سلسلة خطوات اجرائية تواكب دخول المغترب الى محيطه العائلي عبر تطبيق ارشادات ذاتية وموضوعية ملزمة وذلك لمنع حصول اي خروقات في حال وجود مصابين او بالحد الادنى مشتبه باصابتهم بفيروس كوروا .

وفي السياق عينه اعلنت بلدية مشغرة عن حاجتها لمتطوعين من الإختصاصات التالية: ممرض – مراقب صحي – طلاب التمريض وطلاب الصحة من الذكور والإناث للعمل كمتطوعين للاستفادة من الخبرات واصحاب الاختصاص ورفع مستوى الجهوزية لمواكبة اي طارئ.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام