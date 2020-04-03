ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في السفيرة الضنية والثانية في المنطقة

أعلن في بلدة السفيرة ـ الضنية عن ظهور أول حالة لشخص مصاب بفيروس كورونا، وهي ح. ه ـ. التي تعمل ممرضة في مستشفى السان جورج في عجلتون، وقد نقلت إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت للعلاج، بعد ظهور العوارض عليها والتأكد من الفحص المخبري الذي أجري لها، بواسطة سيارة إسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني.

وقد أجريت على الفور إتصالات مع ذويها المقيمين في طرابلس للبدء بتنفيذ الحجر المنزلي عليهم، خشية إنتقال الفيروس إليهم، وهم أفادوا أن ابنتهم تقيم في بيروت ولم تزرهم منذ عدة أيام.

وتعتبر هذه ثاني إصابة بفيروس كورونا في الضنية، بعد ظهور الحالة الأولى على شاب من بلدة عاصون في 23 آذار الماضي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام