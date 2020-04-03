المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: الولايات المتحدة تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جدا

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعاني في ظل انكماش اقتصادي مؤلم جدا.

وذكر كودلو خلال مقابلة مع تلفزيونية أن “بلاده ستشهد تعافيا اقتصاديا قويا جدا عندما تنتهي الأزمة الحالية”.

وصرح كودلو أنه “يجب على البنوك أن تعلم أن برنامج قروض فيروس كورونا مضمون”، وتابع “لا شك أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا ستتفاقم في الأسابيع المقبلة والإدارة ستفعل المزيد إذا لزم الأمر”.

من جهة أخرى، أكد كودلو أنه “لا يتوقع أن توافق إدارة ترامب على تأجيل لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية”، مشددا على أن “واشنطن لن تغير سياساتها للرسوم الجمركية في الوقت الحالي”.

المصدر: روسيا اليوم