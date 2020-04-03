لبنان: تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك للتنقيب عن البترول

قرر وزير الطاقة والمياه في الحكومة اللبنانية ريمون غجر تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك والمهل المعطاة للشركات العالمية المنقبة عن البترول في دورة التراخيص الثانية، ولفت الى ان “هذا الموعد تأجل من 30 نيسان 2020 الى الأول من حزيران 2020”.

وقال غجر في بيان له الجمعة “نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي وإعلان حالة التعبئة العامة في البلاد من قبل مجلس الوزراء، وتأثير هذه التداعيات على مسار دورة التراخيص الثانية والمهل المعطاة للشركات العالمية المنقبة عن البترول للقيام بالتحضيرات السابقة للموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في هذه الدورة، أصدرنا القرار بتأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص هذه من 30 نيسان 2020 الى الأول من حزيران 2020″، وتابع “سوف يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروتي لهيئة إدارة قطاع البترول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام