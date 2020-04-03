“مياه لبنان الجنوبي”: نؤمن المياه لكل مراكز الحجر الصحي بالجنوب

أعلنت “مؤسسة مياه لبنان الجنوبي” في بيان لها الجمعة انه “ضمن خطة الطواىء، تابعت فرق الصيانة في كل الدوائر تأمين امداد كافة مراكز الحجر الصحي والمراكز الصحية في الجنوب بالمياه”، وتابعت ان “ذلك مساهمة في خطة الحكومة اللبنانية لاحتواء انتشار فايروس كورونا”.

ولفتت المؤسسة الى ان “الفرق الفنية باشرت وبالتعاون مع اتحاد بلديات اقليم التفاح صباح اليوم العمل على تأمين امداد القرية التراثية في بلدة عربصاليم بالمياه”، وأوضحت انه “تم اختيار القرية التراثية نظرا لوجودها في موقع منعزل عن البلدة وتوفر مختلف الخدمات فيها، وبدأ العمل على تجهيزها لاستخدامها كمركز للحجر الصحي للوافدين من بلاد الاغتراب ضمن خطة استيعاب اللبنانيين العائدين من الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام