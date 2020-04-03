نقابة الاعلام المرئي والمسموع دعت الى رد جميل معنوي ومادي بسيط للعاملين في هذا القطاع

طالبت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، الحكومة اللبنانية أن تنظر إلى العاملين في هذا القطاع وان تدرس إمكان صرف مكافآت خاصة بهم، في ظل الازمة المالية الاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، ومع أزمة فيروس كورونا المستجدة، وبما أن العاملين في الاعلام المرئي والمسموع يناضلون من خلال عملهم في كل الظروف، وبما أنهم في الصفوف الامامية في كل معركة مع غياب أي التفاتة تجاههم خصوصا انهم يكملون عملهم رغم المخاطر ولا يتقاضون الا أنصاف الرواتب او ما دون.

كما سألت النقابة عن إمكان تقديم تسهيلات للعاملين في المرئي والمسموع فيستفيدون مثلا من القروض الميّسرة لدى المصارف. واخيرا دعت النقابة الجميع الى رد جميل معنوي ومادي بسيط للرسل العاملين في قطاع الصعوبات والمتاعب.

المصدر: موقع المنار