الغذاء العالمي: “كورونا” يهدد بحدوث مجاعة

عرب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن تخوفه من حدوث مجاعة على نطاق واسع نتيجة جائحة كورونا المستجد(كوفيد-19).وجاء في صحيفة “ويلت” نقلا عن ممثلة برنامج الأغذية العالمي ببرلين، بيتينا لوشير: “نحن ندق ناقوس الخطر، نخشى وقوع أزمة كبيرة”.

وأضافت لوشير أن برنامج الغذاء العالمي يقدم المساعدة لـ 87 مليون شخص في أكثر من 80 دولة بالعالم، ولكن تقديم المساعدة يواجه صعوبات نتيجة الحروب، وتغييرات المناخ والجفاف والفيضانات، ويضاف إلى ذلك الآن جائحة كورونا المستجد.

وأكدت ممثلة المنظمة على أن فيروس كورونا المستجد وصل إلى اغلب الدول الأفريقية تقريبا، نحن الآن بوضع غير مسبوق، وكأضخم منظمة في العالم لتقديم المساعدات لم نواجه مثله قط”. مشيرة إلى أن الحديث الآن يدور عن ” منطقة مجهولة تماما”.

وتابعت قائلة: إن جائحة كورونا المستجد تهدد بنمو عدد الجائعين في العالم والذين وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة وصل عددهم الآن حتى820 مليون شخصًا.

المصدر: سبوتنيك