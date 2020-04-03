القوى الامنية في النبطية تطلب من المواطنين عدم التجول بسبب كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2020 - 16:00

القوى الامنية في النبطية تطلب من المواطنين عدم التجول بسبب كورونا

منذ 14 mins 3 April، 2020
نبطية
لبنان

واصلت القوى الامنية وشرطة بلدية النبطية جنوب لبنان اجراءاتها المشددة للحد من الازدحام والتجمعات التي شهدتها المدينة منذ بداية هذا الشهر والناتجة عن توافد المواطنين لقبض رواتبهم وسحب إيداعات لهم من البنوك الامر الذي مازال يتسبب بازدحام في شوارع المدينة.

وعملت العناصر الامنية والبلدية الجمعة على إقامة حواجز عند المدخل الرئيسية للمدينة طلبت خلاله من المواطنين ضرورة ارتداء الكمامات على الوجوه والكفوف بالأيدي للحد من خطر انتشار وباء كورونا، “وأثار هذا الامر بلبلة لدى الكثيرين من عدم توفر الكمامات بشكل طبيعي في الصيدليات وان وجدت فهي مرتفعة السعر او من النوعيات غير السليمة”، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

واضافت الوكالة ان “البعض شكا من تنظيم محاضر ضبط في حقهم وهم في ظروف مادية واقتصادية قاهرة جدا”، ولفتت الى ان “سيارة تابعة لقوى الامن جابت شوارع النبطية وطلبت من السيارات والمواطنين عدم التجول والتجمع حفاظا على سلامتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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