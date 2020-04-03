شري التقى وزير الاقتصاد: لملاحقة محتكري السلع لتحقيق ربح غير مشروع

التقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب أمين شري الجمعة وزير الاقتصاد راوول نعمة، وذلك في إطار متابعة “كتلة الوفاء للمقاومة” للارتفاع المفتعل لأسعار السلع الاستهلاكية.

وجرى خلال اللقاء في موضوع قيام بعض مستوردي السلع الضرورية الكبار بزيادة أسعار السلع بالدولار خلافا للضوابط القانونية، وكذلك وجود تفاوت ملحوظ في السعر بين مستورد وآخر، وهو ما يسهم في ارتفاع الأسعار وزيادة معاناة اللبنانيين.

وطالب شري “وزارة الاقتصاد القيام بخطوات فورية لملاحقة هؤلاء وإلزامهم بالربح المشروع بعيدا عن استغلال الظروف الحالية واحتكار السلع الأساسية لتحقيق ربح غير مشروع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام