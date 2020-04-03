وزير الخارجية: عودة اللبنانيين ستبدأ الاحد بـ4 طائرات

أكد وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية ناصيف حتي ان “فريقا طبيا سيكون على متن كل طائرة يواكب عودة المغتربين”، لافتا الى انه “تم الاتفاق على وجوب اجراء فحص مخبري لكل من يريد الصعود الى الطائرة، يشير الى ان حالته سليمة وعندما يصل الى بيروت سيخضع لفحص مخبري آخر في مطار بيروت وعلى ضوئه اذا ثبتت اصابته ينقل الى المستشفى واذا كان وضعه الصحي سليما ينقل الى الحجر الصحي”.

وأشار حتي الجمعة الى “وجود عدد كبير من اللبنانيين يرغبون العودة الى لبنان سجلوا اسماءهم في السفارات اللبنانية والقنصليات كافة”، وأعلن “وجود أولوية تنظيمية للعودة”، وقال “سنبدأ بـ4 طائرات لاننا لا نستطيع استقبال اكثر من 400 شخص في اليوم الواحد والبداية التي نتطلع اليها ستكون يوم الاحد من السعودية والامارات ودولتين افريقيتين هما نيجيريا وساحل العاج”.

وتابع حتي “إذا حصل تأخير فستكون العودة يوم الثلاثاء المقبل وهذا الامر يعود الى الترتيبات التي يتوجب على كل دولة القيام بها”، وأضاف “علينا الا ننسى ان العالم كله مصاب بفيروس كورونا والوضع الاداري والعملي في هذه الدول غير سليم تعترضه معوقات كثيرة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام