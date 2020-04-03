حصيلة كورونا في ايران: 53 ألف و183 إصابة.. 3 الاف و294 وفاة ونحو 18 الف يتماثلون بالشفاء

أعلن المتحدث بإسم وزارة الصحة الايراني أنه خلال الساعات الـ24 الماضية تم رصد الفي و715 حالة اصابة جديدة بكورونا ليبلغ عدد المصابين الى 53 الف و183 شخص. وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن جهانبور أضاف في تصريح صحفي له اليوم الجمعة: من بين هؤلاء المصابين قد تماثل 17 الف و935 شخص بالشفاء وقد خرجوا من المستشفيات، ومن المؤسف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية قد فارق 134 شخص من المصابين بفيروس كوفيد 19 الحياة، لتصل حصيلة ضحايا كورونا في البلاد الى 3 الاف و294 شخص. ووفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة أن من بين المصابين 4 الاف و35 شخصا في حالة حرجة.

المصدر: مهر