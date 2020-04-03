بدء تسيير الرحلات لاعادة اللبنانيين من الخارج الأحد.. لكن ماذا عن أسعار بطاقات السفر؟

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان لها الجمعة أنه “إبتداء من يوم الأحد الواقع فيه 5 نيسان 2020، وبناء على طلب الحكومة اللبنانية، سوف تقوم الشركة بتسيير رحلات متتالية لإجلاء المغتربين والرعايا اللبنانيين المتواجدين في الخارج وفقا للشروط الموضوعة من قبل السلطات اللبنانية المختصة”، وتابعت “سوف تقوم الشركة بنشر جداول رحلاتها فور الحصول على الأذونات المطلوبة من الدول التي سيتم السفر منها”.

وطلبت الشركة من الراغبين بالعودة إلى لبنان والمدرجة أسماؤهم على اللوائح المعدة من قبل السفارات اللبنانية في الخارج، مراجعة مكاتب طيران الشرق الأوسط في الدول التي سيتم السفر منها لحجز وإصدار بطاقاتهم، مع التذكير بإلزامية تعبئة النموذج الطبي المطلوب (مرفق ربطا) كشرط للصعود إلى الطائرة وإرساله إلى وزارة الصحة اللبنانية عبر البريد الإلكتروني التالي: Preventivemedecine.lb@gmail.com.

وأشارت الشركة إلى أن “أسعار بطاقات السفر ستكون بسعر الكلفة دون أي أرباح، إلا أن سعر كلفة المقعد على رحلات الإجلاء هذه، يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 4 أضعاف سعر كلفة المقعد على الرحلات العادية، وذلك بسبب مغادرة الطائرة بيروت فارغة بدون ركاب وعودتها إلى بيروت بنصف عدد المقاعد فارغة للإبقاء على مسافة مقبولة بين الراكب والآخر تبعا للتدابير المتخذة لمراعاة عملية وشروط الإجلاء في ظل تفشي وباء كورونا”.

وذكرت الشركة انه تم تحديد ثمن بطاقات العودة إلى بيروت من الدول التي سيتم تسيير الرحلات منها في المرحلة الأولى:

ثمن البطاقة إلى بيروت من الدرجة السياحية درجة رجال الأعمال

أبيدجان $1800 $3900

لاغوس $1800 $3900

الرياض 650 $ $1300

أبوظبي $750 $1500

أما بالنسبة للأطفال ما دون السنتين سيتم إستيفاء 10% من ثمن بطاقة السفر المحدد أعلاه.

وأكدت الشركة ان “ثمن هذه البطاقات غير قابل للإسترداد، سيما وأن تأكيد الحجز وتسجيل الأسماء على متن رحلات الإجلاء يعد نهائيا حيث يستحيل معه إلغاؤه لارتباط عدد المسافرين بالتكلفة الصافية للرحلة ودون أي أرباح”، واضافت “كما نلفت عناية ركابنا الكرام أنه لا يمكن إستخدام بطاقات الشركة المصدرة سابقا على متن رحلات الإجلاء، بل أن هذه البطاقات ستكون صالحة للإستعمال لاحقا على رحلات شركة طيران الشرق الأوسط المجدولة”، وتمنت “عودة آمنة وسالمة لجميع الركاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام