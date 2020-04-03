المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 735 وتسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 47 وفاة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2020 - 14:16

المغرب: تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 735 وتسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 47 وفاة

منذ 17 mins 3 April، 2020
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