الذهب مستقر… ماذا عن المعادن الأخرى؟

استقرت أسعار الذهب دون تغيير يُذكر الجمعة، إذ يكبحها ارتفاع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن التأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 1612.58 دولاراً للأونصة بحلول الساعة 08:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن قفز 1.4 في المئة الخميس إذ أجج ارتفاع قياسي لعدد طلبات إعانة البطالة الأميركية المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس وقاد طلبا على الملاذ الآمن.

وانخفض المعدن الأصفر 0.5 في المئة منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن قفز ثمانية في المئة في الأسبوع السابق. وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 في المئة إلى 1631.40 دولاراً للأونصة الجمعة.

وقال محلل سوق الصرف لدى ديلي إف.إكس إليا سبيفاك إن الذهب لم يتمكن من تكوين موجة صعود بسبب ارتفاع الدولار بصفة عامة.

والدولار مرتفع 0.4 في المئة مقابل عملات منافسة رئيسية، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في أسبوع في وقت سابق من الجلسة بفعل مخاوف حيال ركود عالمي.

وربح الذهب ما يزيد عن ستة بالمئة منذ بداية العام الجاري، لكنه شهد موجات بيع كبيرة في الآونة الأخيرة إذ حفز تراجع عالمي في الأسهم المستثمرين على بيع الذهب للحصول على السيولة وتغطية مراكز شراء بالهامش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 2225.78 دولاراً للأونصة، بينما نزل البلاتين 1.2 في المئة إلى 718.34 دولاراً للأونصة. ويتجه المعدنان لتكبد خسائر أسبوعية.

وتراجعت الفضة 1.3 في المئة إلى 14.35 دولاراً للأونصة.

المصدر: رويترز